Западные СМИ назвали решение Байдена по экспорту газа «подарком» Путину

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 128 0

Foreign Policy: запрет Байдена на экспорт СПГ стал «подарком» для Путина

Западные СМИ назвали решение Байдена по экспорту газа «подарком» Путину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Kyle Mazza

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Приостановка экспорта сжиженного природного газа вызвала настоящий ужас во всем мире.

Президент США Джо Байден преподнес «подарок» лидеру России Владимиру Путину своим неожиданным решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа. Этим он разозлил республиканцев, пишет американский журнал Foreign Policy.

Кроме того, запрет испугал иностранных союзников США и вызвал злость по всей Европе. Решение главы страны заметно снижает глобальную энергетическую безопасность и заметно подрывает усилия в снижении зависимости от российских энергоносителей, что и стало «подарком» для президента РФ, отмечается в статье.

«В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей», — подчеркивается в материале журнала.

Белый дом принял решение о паузе в выдаче разрешений на экспортирование СПГ 26 января. По словам Байдена, причиной послужила ситуация с изменением климата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как половина США восстала против политики Байдена.

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