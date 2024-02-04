Западные СМИ назвали решение Байдена по экспорту газа «подарком» Путину

Foreign Policy: запрет Байдена на экспорт СПГ стал «подарком» для Путина
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Kyle Mazza
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Приостановка экспорта сжиженного природного газа вызвала настоящий ужас во всем мире.
Президент США Джо Байден преподнес «подарок» лидеру России Владимиру Путину своим неожиданным решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа. Этим он разозлил республиканцев, пишет американский журнал Foreign Policy.
Кроме того, запрет испугал иностранных союзников США и вызвал злость по всей Европе. Решение главы страны заметно снижает глобальную энергетическую безопасность и заметно подрывает усилия в снижении зависимости от российских энергоносителей, что и стало «подарком» для президента РФ, отмечается в статье.
«В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей», — подчеркивается в материале журнала.
Белый дом принял решение о паузе в выдаче разрешений на экспортирование СПГ 26 января. По словам Байдена, причиной послужила ситуация с изменением климата.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как половина США восстала против политики Байдена.
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