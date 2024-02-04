Спектакль с актерами Серебряковым и Раппопорт отменили в Ярославле

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 93 0

Спектакль с Раппопорт и Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле

Спектакль с актерами Серебряковым и Раппопорт отменили в Ярославле

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Купившие билеты зрители могут вернуть их полную стоимость в местах приобретения.

Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита» отменен в Ярославле. Об этом сообщает официальный сайт концертно-зрелищного центра «Миллениум». Постановка была запланирована на 26 февраля.

«Спектакль „Эйнштейн и Маргарита“ отменен», — отмечается в публикации.

Отмену также прокомментировало Министерство культуры Ярославской области. Изданию 76.ru ведомство сообщило, что решение было принято на основе общественного мнения граждан. Люди могут вернуть полную стоимость билетов, обратившись туда, где их приобретали. 

Только за прошлый год спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменяли трижды — в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Постановка срежиссирована Александром Мариным, она написана по пьесе известного драматурга Александра Гельмана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин. Его вдова первое время очень тяжело переживала смерть артиста, однако через четыре года выскочила замуж второй раз.

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