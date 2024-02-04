Уже 69 лет: как живет мальчик Кай из сказки-фильма «Снежная Королева»

Прошло 58 лет после выхода кино, но страсть к искусству у Вячеслава Цюпы не утихла.

Когда в 1966 году фильм-сказка «Снежная королева» вышел на экраны, Вячеславе Цюпе, сыгравшему мальчика Кая, было 11 лет. Все дети Советского союза писали ему письма, но целый мешок посланий он получил лишь в процессе взросления.

Маленький Слава жил с семьей в Минске, учился в школе с углубленным изучением английского языка, и был взят на роль благодаря тому, что уже снялся в фильмах «Улыбка Ильича» и «Город мастеров» (1965). Его фотография появилась в киноархивах, и мальчика пригласили сниматься в «Снежной королеве».

Съемки длились целый год в Эстонии, карпатских лесах, в Финском заливе и павильонах студии «Ленфильм», но дети, снимавшиеся в кино, конечно, продолжали учиться в местных школах.

Славе было интересно сниматься и видеть новые города, переезжая с место на место. Но он тогда считал, что съемки съемками, а вот будет ли он актером в будущем, пока неизвестно, сначала надо вырасти.

Очень разумная точка зрения. Однако, именно во время съемок мальчик понял, как это интересно, придумать хорошую историю и воплотить ее на сцене, руководя актерами.

Цюпа снялся еще в трех фильмах: «Тайна железной двери» (1971), «Осенние грозы» (1974), «Белый Бим Черное ухо» (1976), и на этом его работа, как актера, закончилась.

Вячеслав окончил училище имени Гнесиных по классу фортепиано, а затем поступил в ГИТИС, окончив его с красным диплом и получив профессию режиссера музыкального театра.

Кстати, о мешке с письмами Вячеслав узнал только на свой день рожденья в 40 лет. Мама наконец-то показала ему послания восхищенных зрителей. Раньше она не хотела этого делать, чтобы не сбить с пути ребенка, которому такая слава могла бы вскружить голову.

Режиссер трудился в Ростове, затем в Минске, а с конца 1990-х он живет и работает в Красноярске, так как ему предложили стать главным режиссером Красноярского театра оперы и балета.

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