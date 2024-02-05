Полный отказ: в Днепропетровске разразился скандал с участием бывших «беркутовцев»
В Днепропетровске спецназ МВД отказался служить за Украину
Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru
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Команды спецназа МВД не захотели отправляться на передовую в составе штурмовой бригады.
На Украине разгорается скандал с полицейскими в Днепропетровске, которые отказались ехать на передовую. Причем, речь не об обычных патрульных, а о бойцах спецназа МВД.
Их собрал начальник областного управления нацполиции и сообщил, что нужны ему 35 добровольцев для пополнения штурмовой бригады «Лють».
Подчиненные заявили в ответ, а вся беседа шла на чистейшем русском языке, что идти на «мясо» они не подписывались. И посоветовали своим чисто выбритым в хорошо подогнанной форме командирам отправляться на фронт самим.
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