Полный отказ: в Днепропетровске разразился скандал с участием бывших «беркутовцев»

Команды спецназа МВД не захотели отправляться на передовую в составе штурмовой бригады.

На Украине разгорается скандал с полицейскими в Днепропетровске, которые отказались ехать на передовую. Причем, речь не об обычных патрульных, а о бойцах спецназа МВД.

Их собрал начальник областного управления нацполиции и сообщил, что нужны ему 35 добровольцев для пополнения штурмовой бригады «Лють».

Подчиненные заявили в ответ, а вся беседа шла на чистейшем русском языке, что идти на «мясо» они не подписывались. И посоветовали своим чисто выбритым в хорошо подогнанной форме командирам отправляться на фронт самим.