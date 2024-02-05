«Психологические факторы»: гинеколог объяснила причины снижения женского либидо

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 71 0

Врач Казакова: на снижение женского либидо влияет уровень тестостерона

«Психологические факторы»: гинеколог объяснила причины снижения женского либидо

Фото: www.globallookpress.com / gaf_uw8_9

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Сексуальное влечение женщины может уменьшаться в зависимости от определенных заболеваний.

На снижение женского либидо могут повлиять такие факторы, как постоянный стресс, хроническая усталость, плохая самооценка, а также плохие взаимоотношения с партнером. Об этом изданию Газета.ру рассказала Дарья Казакова, врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья.

Кроме того, эксперт отметила, что к потере сексуального влечения зачастую приводит снижение тестостерона в женском организме, который после 20-30 лет постепенно уменьшается. Также сильно влияет послеродовой период, когда в организме падают эстрогены и повышается выработка пролактина.

«Присоединяются психологические факторы — постоянная усталость, переутомление, социальная изоляция. Все это приводит к снижению либидо у молодой мамы», — объяснила специалист.

Еще одним значительным фактором врач выделила перименопаузарный период — естественное возрастное угасание функций женской половой системы. В это время менструальный цикл становится нерегулярным или совсем прекращается.

«Заболевания органов репродуктивной системы женщины, такие как эндометриоз, миома матки, спаечный процесс, вагинизм, могут приводить к возникновению болевого синдрома во время полового акта, и как следствие, снижать половое влечение», — добавила Дарья Казакова.

На либидо также могут негативно воздействовать различные болезни, в том числе и психические расстройства, к примеру, депрессия. Влияет и прием некоторых лекарственных средств.

Гинеколог подчеркнула, что установленных норм половых контактов не существует, поэтому не стоит искать проблему, если партнеров в отношениях все устраивает.

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«Психологические факторы»: гинеколог объяснила причины снижения женского либидо

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