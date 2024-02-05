«Уже не будет стыдно»: на Украине вместе с Залужным могут уволить начальника Генштаба

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

На Украине вместе с Залужным могут уволить начальника Генштаба Шаптала

«Уже не будет стыдно»: на Украине вместе с Залужным могут уволить начальника Генштаба

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Из-за конфликтов в верхах киевского режима с визитом даже приехала американский политик, которая намерена не допустить военного переворота.

Начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Шаптала могут уволить вместе с главкомом Валерием Залужным. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, отставкой Залужного президент Украины Владимир Зеленский может не ограничиться, и следующим может стать именно Шаптала. Это решенный вопрос. Но и в данном случае издание допускает дальнейшие перестановки в течение недели.

Кстати, недавно Залужный опубликовал в социальных сетях фотографию с Шаптала и сопроводил ее подписью: «Нам еще будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно». До этого он уже публиковал совместное фото — 30 января, после этого в СМИ появилась информация об отставке Залужного.

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Информация о скорой отставке Залужного начала распространяться в украинских Telegram-каналах и СМИ в начале прошлой недели. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны страны.

Западная пресса же утверждает, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила, и он отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом велел заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд немедленно отправиться в Киев из-за угрозы военного переворота.

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