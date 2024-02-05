«Дела плохи»: почему замгоссекретаря США Нуланд вдруг примчалась в Киев

Связан ли ее срочный визит с новым витком в конфликте Зеленского и Залужного?

Белый дом велел заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд немедленно отправиться в Киев из-за угрозы военного переворота. Об этом пишет издание Asia Times.

«Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи», — говорится в материале СМИ.

Отмечается, что в США, действительно, опасались такого сценария, при котором главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог развернуть армию против президента Владимира Зеленского. Перед Нуланд стояла задача поставить на место главкома, который, как сообщалось, мог быть уволен.

При этом журналист издания не исключает, что Залужный все еще может встать против Зеленского.

Нуланд прибыла в Киев 31 января, где встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Информация о скорой отставке Залужного начала распространяться в украинских Telegram-каналах и СМИ в начале прошлой недели. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны страны.

Западная пресса же утверждает, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила, и он отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский все еще размышляет о замене Залужного.