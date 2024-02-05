Ничего не нужно: молодая жена Петросяна отреклась от его наследства

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 77 0

Татьяна Брухунова отвергла наследство супруга Евгения Петросяна

Ничего не нужно: молодая жена Петросяна отреклась от его наследства

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Избранница юмориста сделала заявление об имуществе Петросяна. Злопыхатели и завистники довели «до ручки»?

Молодая супруга артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала, что ее не интересует состояние ее мужа. На животрепещущие вопросы о наследстве она ответила в своей социальной сети, пообщавшись с подписчиками, пишет dni.ru.

Евгений Петросян подвергся серьезной критике после того, как расстался со своей бывшей женой Еленой Степаненко, с которой прожил в браке 30 лет. Основатель и художественный руководитель театра «Кривое зеркало» спустя год после развода расписался с Татьяной Брухуновой.

Многие до сих уверены, что новая избранница юмориста рассматривает его не как мужчину, а как источник дохода и наследства. Сама же она отрицает корыстные цели и заверяет, что искренне любит Евгения. Отвечая на вопросы комментаторов, Татьяна отвергла наследство знаменитого юмориста.

Брухунова продемонстрировала, что не интересуется различными дорогими картинами в доме Петросяна. Она отметила, что коллекцией живописи занимается ее муж, а не она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухунова пожаловалась на болезни сына.

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