СМИ узнали о планах Евросоюза ограничить перемещение российских дипломатов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Politico: Евросоюз может ограничить перемещение российских дипломатов

СМИ узнали о планах Евросоюза ограничить перемещение российских дипломатов

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Такие идеи западные страны рассматривают в рамках разработки 13-го пакета санкций.

Передвижение российских дипломатов могут ограничить в странах, где они аккредитованы. С такой идеей выступили в Евросоюзе во время разработки 13-го пакета санкций против России, сообщает газета Politico.

«Идея заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — уточняется в материале.

По данным СМИ, с такой инициативой выступила Чехия, которая уже не раз требовала ограничить передвижение дипломатов из России. Однако реализовать задуманное будет сложно, поскольку передвижения в Шенгенской зоне не контролируются.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз, по данным немецких СМИ, намерен объявить о новом пакете санкций против России к 24 февраля 2024 года.

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