Стала известна предварительная причина инцидента с самолетом в Саранске

На борту воздушного судна находилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Предварительной причиной инцидента с самолетом Superjet 100 в Саранске могло стать несоответствие состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП) заявленным параметрам. Об этом в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили 5-tv.ru.

В компании заявили, что с пассажирами все в порядке. Они были штатно высажены с помощью самоходного трапа. Также технический осмотр показал, что самолет не поврежден. Сейчас специалисты расчищают полосу для доставки воздушного судна на перрон.

«При приземлении самолета Superjet 100, выполняющего рейс 6165, в Саранске в 20:30 мск произошел сход воздушного судна в конце пробега на пять-семь метров вправо. По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», — говорится в сообщении.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту воздушного судна находились 87 пассажиров и члены экипажа. Среди них есть известные тренеры по фигурному катанию, в том числе заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и ее помощники.