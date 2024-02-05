Авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и детей в самолетах. Такую поправку в Воздушный кодекс готовят в «Единой России». Об этом пишут «Известия».

Рекомендации для перевозчиков не разделять семьи на время полета есть и сейчас, но их соблюдение не обязательно, а за нарушение не предусмотрено наказание. По новым правилам ребенок будет размещен в салоне рядом с родителем бесплатно даже в случае с лоукостерами, у которых выбор кресла платный.

Сейчас депутаты решают, для детей какого возраста должен быть актуальным этот запрет: до 12 или 14 лет. Для ребенка-инвалида такая норма будет действовать до совершеннолетия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Аэрофлот» временно разрешил перевозить животных на соседнем кресле.