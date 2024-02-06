Злокачественная опухоль: насколько опасен обнаруженный у короля Карла III рак

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

Уролог Корякин: рак Карла III легко поддается лечению

Злокачественная опухоль: насколько опасен обнаруженный у короля Карла III рак

Фото: Reuters / POOL

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Онколог рассказал, как лечится это заболевание.

Рак простаты, диагностированный у короля Великобритании Карла III, является одним из самых распространенных видов онкологии у мужчин. Об этом сообщил уролог-андролог, доктор медицинских наук Михаил Корякин, в беседе с aif.ru.

Он отметил, что среди симптомов можно выделить ложными позывами к мочеиспусканию в ночное время, а также затрудненным мочеиспусканием. Это связано со сдавливанием мочеиспускательного канала увеличенной простатой. Несмотря на это, лечится болезнь не так сложно.

«На ранних стадиях, как правило, проводится хирургическое лечение — простатэктомия, или удаление предстательной железы. Это сейчас рутинная операция и означает практически излечение от заболевания», — уверен специалист.

В более тяжелых случаях применяется лучевая терапия, терапия антиандрогенными препаратами, а также ряд других методов.

В Букингемском дворце прежде сообщили, что в связи с болезнью Карл III временно вынужден отложить общественные обязанности. При этом продолжит заниматься государственными делами и официальными документами в обычном режиме.

В настоящее время англичане боятся, что началось сбываться пророчество Нострадамуса. Он предсказал, что в 2024 году уйдет «король островов». И его заменит человек, который «никогда не ожидал стать королем». Неужели речь может идти о принце Гарри?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри приедет в Британию из-за больного раком отца. Некоторое время назад он переехал в Америку.

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