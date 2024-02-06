Такер Карлсон покинул отель в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 557 0

Очевидцам удалось заснять, как он садится в тонированный автомобиль.

Фото, видео: Richard Drew / ТАСС; 5-tv.ru

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Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон покинул отель в Москве. Очевидцам удалось заснять, как он садится в тонированный автомобиль. Кадрами с места делится 5-tv.ru.

Куда он направляется, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такер Карлсон рассказал, для чего он приехал в Россию.

«Хотел на нее (Россию — Прим. ред.) посмотреть. Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — рассказал Карлсон.

На вопрос, планирует ли он записать интервью с Путиным, журналист многозначительно произнес «посмотрим», тем самым, не опровергнув цель визита.

Власти США запрещали ему приезжать в Россию, но вот он — уже несколько дней находится в Москве.

Один из самых известных и влиятельных журналистов Америки, он много лет вел новости в прайм-тайм на телеканале Fox News и не стеснялся говорить то, что думает. Открыто критиковал политику президента США Джо Байдена. И не поддался антироссийской истерии. Карлсон выражал симпатию в адрес Владимира Путина, заявляя на всю страну, что у России были свои причины начать спецоперацию.

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