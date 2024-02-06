Взрыв газового баллона привел к обрушению перекрытий дома в Севастополе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 59 0

Спасатели провели эвакуацию жителей.

Взрыв газового баллона привел к обрушению перекрытий дома в Севастополе

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

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В жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон, из-за чего часть перекрытий между этажами обрушилась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами», — написал губернатор.

Развожаев уточнил, что на первом этаже никто не проживал, а ранее там было кафе, которое уже не функционирует. Информацию о пострадавших еще устанавливают, но спасатели уже проводят эвакуацию жителей с последних этажей.

На место выехал и сам губернатор Севастополя.

Позднее, к 09:30, Развожаев сообщил об отсутствии пострадавших. По его данным, из дома были эвакуированы восемь человек, включая троих детей. Площадь разрушения составила около 50 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жильцов пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за обрушения стены первого подъезда.

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