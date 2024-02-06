«Губят урожаи и скот»: Фон дер Ляйен нашла виновного в забастовках фермеров

Фон дер Ляйен обвинила РФ и изменение климата в забастовках европейских фермеров
Фото: Reuters / ABDUL SABOOR
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Якобы из-за конфликта на Украине происходит рост стоимости энергии и инфляция в Европе.
Изменение климата и Россия виноваты во всех проблемах, из-за которых европейские фермеры устраивают забастовки. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед евродепутатами.
«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений», — сказала она.
Глава ЕК подчеркнула, что для улучшения сельхозполитики Евросоюза стартовал стратегический диалог по будущему этой отрасли в Европе. Летом 2024 года будет представлен доклад в этом ключе.
Тысячи фермеров в Евросоюзе вышли на забастовки и протесты из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий. Так, прилавки магазинов во Франции опустели на фоне блокады аграриев. И несмотря на это, Брюссель все-таки согласовал выделение Киеву 50 миллиардов евро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протестующие макнули ЕС в навоз из-за Украины. Впереди недели, а, возможно, и месяцы новых масштабных манифестаций.
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