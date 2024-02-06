В Кремле ответили на вопрос о дате послания президента Федеральному собранию

Может ли мероприятие состояться до марта?

В Кремле не исключили, что в ближайшие месяцы президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом с журналистами пообщался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мероприятие может состояться в период с 23 февраля по 8 марта. Песков не стал опровергать данную информацию.

«Мы не можем этого исключать», — ответил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин выступил на съезде «Движение первых». Самые амбициозные школьники и студенты собрались в Москве на ВДНХ. Чтобы встретиться с ними, президент приехал на выставку «Россия».