В Кремле ответили на вопрос о дате послания президента Федеральному собранию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Песков не исключил оглашения послания Путиным в период с 23 февраля по 8 марта

В Кремле ответили на вопрос о дате послания президента Федеральному собранию

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Может ли мероприятие состояться до марта?

В Кремле не исключили, что в ближайшие месяцы президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом с журналистами пообщался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мероприятие может состояться в период с 23 февраля по 8 марта. Песков не стал опровергать данную информацию.

«Мы не можем этого исключать», — ответил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин выступил на съезде «Движение первых». Самые амбициозные школьники и студенты собрались в Москве на ВДНХ. Чтобы встретиться с ними, президент приехал на выставку «Россия».

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