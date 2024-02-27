Может потерять в качестве: российская киноиндустрия имеет два пути развития

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 37 0

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов: киноиндустрия имеет два пути развития

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Отсутствие конкуренции может сыграть с отечественным кинематографом злую шутку.

Российская киноиндустрия имеет два пути развития. Своими мыслями о будущем отечественного кино актер Антон Богданов эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном благотворительном дне на катке ВДНХ.

С уходом западных фильмов из России в стране появилось больше пространства для развития российского кинематографа. Тем не менее, как отмечает Антон Богданов, отсутствие конкуренции может сыграть с индустрией злую шутку.

«Говорят: „Здорово! Ушел Голливуд! Смотрите, сколько почвы для развития!“. Это очень где-то хорошо, кажется, но с другой стороны, это как вам подтвердит любой спортсмен, когда ты не выступаешь на международных соревнованиях, ты теряешь эту международную уверенность. И когда у нас нет прямой сильной конкуренции, то этот большой конвейер кинопроизводства может начать терять в качестве», — убежден Богданов.

Тем не менее, звезда «Реальных пацанов» верит в то, что такого негативного исхода событий не случится, так как кинодеятели в России привыкли ответственно относиться к своему делу, но раз на раз не приходится, и иногда приходится видеть не очень качественное кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что Антон Богданов из «Реальных пацанов» в этом году снимется в нескольких проектах.

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