Мельчает качество людей: Антон Богданов привык не обращать внимание на критику

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 33 0

Звезда «Реальных пацанов» Богданов готов принимать только конструктивную критику

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Имеет право на существование только конструктивное мнение.

Антон Богданов привык не обращать внимание на критику. Об этом актер эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном благотворительном дне на катке ВДНХ.

Антон Богданов, который получил всенародную любовь благодаря съемкам в сериале «Реальные пацаны», уверен, что от негативных комментариев в свою сторону никому никуда не деться, поэтому он привык отфильтровывать часть информации, которая к нему поступает из разных источников.

«Здесь, к сожалению, мельчает не качество киношного продукта, а качество людей, которые просто пишут. Вот потому что пишут. Как у нас было: не читал, но осуждаю. Не смотрят, а уже захейтили. И вот это плохо», — считает актер.

Антон Богданов убежден, что имеет право на существование только конструктивная критика, а не просто ничем не подкрепленное суждение.

«Ты посмотри, а потом выскажи мнение. И тогда твое мнение будет важно создателям этого фильма. Потому что ты действительно сможешь сказать: «Вот, ребят, здесь ляп. Вот здесь ляп. А вот здесь историческая несостыковка. А когда просто люди начинают писать: «Фильм — Г». И все. Ну старики, так нельзя делать», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Антон Богданов из «Реальных пацанов» в этом году снимется в нескольких проектах.

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