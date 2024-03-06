«Сделал кусок свой — и дальше побежал»: какое кино можно назвать качественным

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 62 0

Антон Богданов: Качественное кино — это когда качественно отработали все

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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При создании картины особо важно уделить внимание тому, чтобы коллектив работал четко и слаженно.

Антон Богданов объяснил, какое кино можно назвать качественным. Своим мнением звезда «Реальных пацанов» эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на катке ВДНХ, где прошел юбилейный благотворительный день.

«Качественное кино — это когда качественно отработали все. Когда режиссер, если делает исторический фильм, обязательно связался с военными консультантами, с историками, с работниками музея, с военно-историческим обществом. И вот тогда, когда полностью проделана документальная работа, можно приступать к художественной истории», — уверен актер.

Как считает Богданов, при создании картины особо важно уделить внимание тому, чтобы коллектив работал четко и слаженно.

«Иногда ты видишь, что операторская работа классная, а режиссура немного просела. А потом смотришь, что режиссура и операторская классная, но такой рваный монтаж почему-то получился», — отмечает звезда «Реальных пацанов».

По мнению актера, некоторые недоработки в фильме происходят из-за того, что часто «киношники» задействованы не в одном проекте, а сразу в нескольких, поэтому их фокус внимания распыляется.

«У нас как-то так происходит, сделал кусок свой — и дальше побежал. Сделал кусок свой — и дальше побежал», — считает Богданов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская киноиндустрия имеет два пути развития.

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