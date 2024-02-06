Путин выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Чили

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 29 0

Огонь, охвативший целый регион южноамериканской страны, унес жизни более 100 человек.

Путин выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Чили

Фото: Reuters / RODRIGO GARRIDO

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в стране. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», — говорится в обращении российского лидера своему чилийскому коллеге.

Лесные пожары охватили регион Вальпараисо в центральной части Чили и уже унесли жизни более 100 человек, количество пострадавших может достигать нескольких сотен, многие из них — туристы. Президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в регионе Вальпараисо и пообещал предоставить для решения ситуации «все необходимые ресурсы».

«Мы столкнулись с беспрецедентной катастрофой», — сказала мэр города Макарена Рипамонти.

По данным издания EFE, жертв не всегда удается опознать. Местные власти заявляют, что некоторые пожары могли начаться из-за намеренных поджогов, поиски возможных виновников ведутся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как в Чили продолжается борьба с лесными пожарами.

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