Если наболело: Антон Богданов ответил на высказывание Кологривого о коллегах

Нужно быть готовым к тому, что последует ответная реакция.

Антон Богданов объяснил, как относится к критике коллег внутри киноиндустрии. Своими мыслями актер эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном благотворительном дне на катке ВДНХ.

В последнее время Никита Кологривый стал чуть ли не самым обсуждаемым актером. На счету восходящей кинозвезды уже несколько скандалов, в частности с Александром Гордоном и Сашей Бортич. Также звезда сериала «Слово пацана» славится нелестными высказываниями по поводу состояния российской киноиндустрии. Актер Антон Богданов порассуждал, насколько уместна критика коллег внутри профессионального сообщества.

«Надо идти от сердца. Если у тебя действительно наболело, а тебя об этом спрашивают, ты имеешь право высказаться», — считает звезда «Реальных пацанов».

Тем не менее Богданов подчеркивает, что нужно быть готовым к тому, что за критикой последует ответная реакция.

«Когда критика непустая, не просто в формате: „Я бы сыграл лучше“, а конструктивная, то, наверное, и профессиональное сообщество услышит. Возможно, человек, которого закритиковали, может что-то ответить», — подчеркивает актер.

Однако Антон Богданов отмечает, что полемика не должна превращаться в откровенную ругань, которая может оставить негативный след на всей индустрии.

«Если захотел человек сказать именно это, вот так он думает. Может быть, это как пример того, что не надо молчать. А потом, если мы увидим, что это все превратится в немножко неприятные какие-то истории, не знаю, как с „голой вечеринкой“, к примеру, то тогда надо трижды подумать», — считает актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился на Лауре Кемстач.