В составе ВСУ создадут отдельные Силы беспилотных систем

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский

В составе ВСУ создадут отдельные Силы беспилотных систем

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск.

Тем временем в России придумали новый беспилотник под названием «Ловкий». По словам инженеров, дрону в полете помогают специальные крылья. Он может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше по сравнению с другими популярными моделями. Кроме того, «Ловкий» уже прошел боевое крещение, показав впечатляющий результат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты разработали многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками. Она способна определять координаты и анализировать дроны.

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