Журналист Такер Карлсон рассказал о своем желании посетить Сибирь и Петербург
В настоящее время журналист находится в Москве. Какие у него впечатления от города?
Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Известный американский журналист Такер Карлсон в настоящее время находится в Москве. Вечером 6 февраля он заявил, что готовит интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Корреспонденту 5-tv.ru удалось задать ему несколько вопросов.
В эксклюзивной беседе журналист рассказал о впечатлениях от столицы.
«Мне очень понравилось тут, я никогда раньше не был в Москве, очень красивый город! Я поражен количеством старинной архитектуры и (тем. - Прим. ред.), насколько красивые тут здания», — признался Такер.
Он отметил, что очень хочет посетить Санкт-Петербург, а также съездить в Сибирь.
«А еще я хотел бы съездить в Сибирь, посмотреть на озеро Байкал, прогуляться по Санкт-Петербургу», — добавил он.
Прежде Такер Карлсон отшутился на вопрос корреспондента 5-tv.ru об интервью с Путиным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Такер Карлсон поддерживал спецоперацию России и лично Путина.
Читайте также
93%
-0.56 97.44
-0.79
Нашли ошибку?