Журналист Такер Карлсон рассказал о своем желании посетить Сибирь и Петербург

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 871 0

В настоящее время журналист находится в Москве. Какие у него впечатления от города?

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Известный американский журналист Такер Карлсон в настоящее время находится в Москве. Вечером 6 февраля он заявил, что готовит интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Корреспонденту 5-tv.ru удалось задать ему несколько вопросов.

В эксклюзивной беседе журналист рассказал о впечатлениях от столицы.

«Мне очень понравилось тут, я никогда раньше не был в Москве, очень красивый город! Я поражен количеством старинной архитектуры и (тем. - Прим. ред.), насколько красивые тут здания», — признался Такер.

Он отметил, что очень хочет посетить Санкт-Петербург, а также съездить в Сибирь.

«А еще я хотел бы съездить в Сибирь, посмотреть на озеро Байкал, прогуляться по Санкт-Петербургу», — добавил он.

Прежде Такер Карлсон отшутился на вопрос корреспондента 5-tv.ru об интервью с Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Такер Карлсон поддерживал спецоперацию России и лично Путина.

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