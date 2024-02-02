«Опрометчивое решение»: в МИД объяснили, почему Эквадор решил отдать технику РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 15 0

Захарова: Эквадор после давления извне решил передать США старую технику РФ

«Опрометчивое решение»: в МИД объяснили, почему Эквадор решил отдать технику РФ

Фото: www.globallookpress.com / Craig Lovell

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Металлолом за такую внушительную сумму отдаваться не будет, добавила дипломат.

Власти Эквадора приняли опрометчивое решение относительно отправки старой российской техники в Соединенные Штаты под давлением извне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с 5-tv.ru слова эквадорского президента Даниэля Нобоа.

Как подчеркнула дипломат, партнеры России прекрасно знают, что в контрактах прописано обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения Москвы.

«Полагаем, что столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне», — заявила Захарова.

Если бы Эквадор и в самом деле решил передать «металлолом», то вряд ли США предложили бы взамен современную технику «на довольно внушительную сумму». В МИД России выразили надежду, что в Кито отдают себе отчет в этом.

До этого Россия предупреждала Эквадор о последствиях передачи ее техники. В посольстве РФ в Кито назвали это недружественным шагом. К тому же американцам такая поставка не нужна. Другое дело Киев, куда ее может перенаправить Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о передаче старой российской техники США наперекор позиции РФ. Ее стоимость оценивается в 200 миллионов долларов. По словам президента, передавать военную технику запрещается международными соглашениями, но образцы, о которых идет речь, по его словам, являются «металлоломом».

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