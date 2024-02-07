Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Маршрут также пролегал над водами Чукотского моря.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями. Об отработке задач дальней авиации сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Так, ракетоносцы при сопровождении Су-30СМ выполнили плановый полет над нейтральными водами указанных морей. По данным Минобороны, маршрут занял около девяти часов.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.

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