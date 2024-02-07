«Бизнес перестраивается»: китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией

Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Johannes Neudecker
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Одна из крупнейших финансовых организаций КНР перестала проводить трансакции с контрагентами из РФ.
Китайский банк Chouzhou Commercial остановил все операции с Россией. Об этом в беседе изданием «Известия» рассказал заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.
Банк Chouzhou до последнего использовался как основной расчетный центр российских импортеров. По словам специалиста, проблемы с расчетами возникли еще в конце декабря 2023 года, когда деньги начали возвращаться обратно на счета отечественных финансовых организаций.
«Бизнес уже перестраивается под новые реалии. Самое логичное в данной ситуации для российских предпринимателей, чьи китайские контрагенты имели расчетные счета по контрактам в Chouzhou Commercial, — попросить своих партнеров открыть корсчета в других китайских банках», — объясняет Алексей Потапов.
Банк Chouzhou перестал осуществлять трансакции с контрагентами из России не только через SWIFT, но и через российскую СПФС и китайскую CIPS.
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