«Бизнес перестраивается»: китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией

Одна из крупнейших финансовых организаций КНР перестала проводить трансакции с контрагентами из РФ.

Китайский банк Chouzhou Commercial остановил все операции с Россией. Об этом в беседе изданием «Известия» рассказал заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.

Банк Chouzhou до последнего использовался как основной расчетный центр российских импортеров. По словам специалиста, проблемы с расчетами возникли еще в конце декабря 2023 года, когда деньги начали возвращаться обратно на счета отечественных финансовых организаций.

«Бизнес уже перестраивается под новые реалии. Самое логичное в данной ситуации для российских предпринимателей, чьи китайские контрагенты имели расчетные счета по контрактам в Chouzhou Commercial, — попросить своих партнеров открыть корсчета в других китайских банках», — объясняет Алексей Потапов.

Банк Chouzhou перестал осуществлять трансакции с контрагентами из России не только через SWIFT, но и через российскую СПФС и китайскую CIPS.

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