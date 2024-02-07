«Начните с себя»: Порошенко посоветовал Зеленскому «отвязаться» от Залужного

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 25 0

Порошенко посоветовал Зеленскому отвязаться от Залужного

«Начните с себя»: Порошенко посоветовал Зеленскому «отвязаться» от Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Экс-президент Украины оценил намерения действующего лидер страны «перезагрузить власть».

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему главе киевского режима Владимиру Зеленскому отстать от главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Порошенко поддержал озвученные намерения Зеленского «перезагрузить власть» на Украине и порекомендовал сначала «очистить офис президента».

«Начните с себя, а от Залужного — отвяжитесь», — написал Порошенко.

Ожидалось, что глава киевского режима объявит о своих кадровых решениях 2 февраля 2024 года, но пока ничего, кроме слухов и данных из анонимных источников, нет. Стоит отметить, что Залужный считается главным политическим конкурентом Зеленского, авторитет которого неуклонно падает в глазах украинцев. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что личный состав СБУ готовился к настоящему бунту после отставки главкома ВСУ Залужного. 

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