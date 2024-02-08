Внеземная вода: на спутнике Сатурна обнаружили подледный океан

Открытие ученых может указывать на вероятность присутствия жизни на Мимасе.

Космос всегда привлекал человечество своими загадками. Ученые все время пытаются постичь тайны космического пространства настолько, насколько это возможно. И недавно планетологи обнаружили наличие на спутнике Сатурна Мимасе подледного океана на глубине 20-30 километров, пишет журнал Nature.

Смещение орбиты одного из спутников Сатурна помогло обнаружить подледный океан. Это противоречит теории о том, что внутренняя часть Мимаса твердая. Это невероятное открытие требует новых исследований о составе всех спутников.

«Невозможно объяснить одновременно вращение Мимаса и орбиту с жесткой внутренней частью. Определенно нужен глобальный океан, по которому может скользить ледяной шельф», — сообщает астроном Парижской обсерватории Валери Лейни.

Расчеты астрологов показали, чтобы спутник мог так двигаться, ему необходим скрытый подземный океан.

«Это настоящий сюрприз. <…> Если вы посмотрите на поверхность Мимаса, то увидите, что нет ничего, что выдавало бы подземный океан. На данный момент он был самым маловероятным кандидатом на обнаружение океана», — объясняет ученый.

Невероятное открытие означает, что на Мимасе может существовать жизнь. Так как на нем есть замерзшая вода, которая контактирует с теплыми породами ядра.

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