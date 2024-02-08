Внеземная вода: на спутнике Сатурна обнаружили подледный океан

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 18 0

На спутнике Сатурна Мимасе нашли подледный океан

Внеземная вода: на спутнике Сатурна обнаружили подледный океан

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Открытие ученых может указывать на вероятность присутствия жизни на Мимасе.

Космос всегда привлекал человечество своими загадками. Ученые все время пытаются постичь тайны космического пространства настолько, насколько это возможно. И недавно планетологи обнаружили наличие на спутнике Сатурна Мимасе подледного океана на глубине 20-30 километров, пишет журнал Nature.

Смещение орбиты одного из спутников Сатурна помогло обнаружить подледный океан. Это противоречит теории о том, что внутренняя часть Мимаса твердая. Это невероятное открытие требует новых исследований о составе всех спутников.

«Невозможно объяснить одновременно вращение Мимаса и орбиту с жесткой внутренней частью. Определенно нужен глобальный океан, по которому может скользить ледяной шельф», — сообщает астроном Парижской обсерватории Валери Лейни.

Расчеты астрологов показали, чтобы спутник мог так двигаться, ему необходим скрытый подземный океан.

«Это настоящий сюрприз. <…> Если вы посмотрите на поверхность Мимаса, то увидите, что нет ничего, что выдавало бы подземный океан. На данный момент он был самым маловероятным кандидатом на обнаружение океана», — объясняет ученый.

Невероятное открытие означает, что на Мимасе может существовать жизнь. Так как на нем есть замерзшая вода, которая контактирует с теплыми породами ядра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки далеких галактик.

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