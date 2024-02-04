Там есть жизнь? Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки далеких галактик

Это самые детальные изображения других миров, которые когда-либо получали исследователи.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» отправил на Землю свежую порцию снимков далеких галактик. Это самые детальные изображения других миров, которые когда-либо получали исследователи.

Кадры, конечно, завораживающие. В камеру телескопа попало 19 спиралевидных галактик — то есть точно таких же, как наша, Млечный путь.

То есть с математической точки зрения где-то там может быть и планета, похожая на нашу, а, значит, и жизнь. Подобные недостижимые пока перспективы двигают науку и заставляют ученых преодолевать барьеры, в том числе морально-этические.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы обнаружили в туманности Ориона несколько десятков странных объектов, не поддающихся научному объяснению. Внезапное их появление в поле зрения ученых вызвало немалый переполох: ничего похожего ранее они в своей практике не встречали.