Солидный юбилей: Санкт-Петербургский государственный университет отмечает 300-летие

Сейчас в СПБГУ действуют более 500 образовательных программ, работают 55 лабораторий.

Девять нобелевских лауреатов, семь глав правительств и два президента. Всех их объединяет одно — стены Санкт-Петербургского государственного университета, из которых они выпустились в разное время. Сегодня СПБГУ отмечает свое трехсотлетие.

Крупнейший ВУЗ страны на данный момент — это более 12 тысяч преподавателей и свыше 28 тысяч обучающихся, для которых созданы все условия для обучения и самореализации. Корреспондент «Известий» Максим Облендер прогулялся по старинным академическим коридорам.

Этот петровский указ об основании университета — старейший и главнейший. С тех пор по смыслу ничего не изменилось. «Университет все так же есть собрание ученых людей, которые наукам высоким младых людей обучают».

Только спустя три века наук поприбавилось. В СПБГУ более 500 образовательных программ и 55 научных лабораторий.

«Длина этого коридора, только представьте, — почти 300 метров. Считай, три футбольных поля! Это самый длинный университетский коридор в мире. Настоящий символ и достопримечательность СПБГУ. Чего стоят только эти огромные венецианские окна, или старые книги, или скульптуры и портреты выдающихся деятелей науки и искусства, из которых многие работали здесь или были студентами, или как говорят в СПБГУ — универсантами», — передает с места корреспондент.

Девять нобелевских лауреатов: Менделеев, Ломоносов, Павлов. Ученые с мировым именем, писатели, спортсмены, политики. Владимир Ленин, Дмитрий Медведев, Владимир Путин.

ВУЗ гордится своими выпускниками и молодыми учеными. В этой лаборатории синтезируют полупроводниковые наноматериалы.

«Тонкие пленки, квантовые нити, квантовые точки — позволяют создавать приборы нового поколения. Например, это различные лазеры полупроводниковые», — отмечает Родион Резник, руководитель лаборатории СПБГУ.

Технологии, которые позволят, например, подзаряжать кардиостимуляторы от сокращений самого сердца или восстанавливать барабанные перепонки. Создание одиночных фотонов — следующий шаг в кибербезопасности — они передают информацию так, что ее невозможно перехватить.

«Здесь комната она на одного?» — интересуется корреспондент.

«На одного человека, да. Это совсем шикарно. Можно прийти после учебы, позаниматься, никто не помешает», — отвечает ему студент Высшей школы менеджмента СПБГУ Артем Кириенков.

Это новый кампус в Петергофе. То, что это общежитие, выдает разве что студенческое чувство юмора. Так, в душ «советуют ходить с арбузом», отдыхать, видимо сами томичи, — в Томске. По факту — это загородный отель, если забыть про учебу.

Сейчас как раз каникулы. Тут тебе и теннис, и аэрохоккей и спортзал. А корпуса Высшей школы менеджмента — памятники архитектуры XIX века, старинные усадьбы и даже конюшни, приспособленные под современные нужды.

«Качество акустики в этих аудиториях просто зашкаливает. Просто потому, что они на самом деле оборудовались по технологиям, которые использовались в Мариинском театре-2», — прокомментировал первый замдиректора ВШМ СПБГУ Юрий Федотов.

В СПБГУ учатся студенты со всего мира. Конкурс в этом году для иностранцев более 20 человек на место. А еще с 1 сентября университет запустил свою онлайн школу.

«Часть страны нашей — это те ребята русскоязычные, которые хотят учиться на русском, но которым не дают возможности учиться на русском. Наша школа пока с пятого по десятый класс, в следующем году тот десятый станет 11-м», — рассказал ректор СПБГУ, член-корреспондент РАН Николай Кропачев.

И учатся в ней школьники из 44 стран. Три века истории, но она пишется в СПБГУ каждый день. Даже в день рождения, когда поздравления звучат на всех языках.

Ведущий ВУЗ Северной столицы повторяет свой праздничный девиз. СПБГУ — это история, знания и, главное, — люди.