«Не женюсь на актрисе»: как страстно влюбился Юрий Беляев

У актера был серьезный жизненный принцип, но что-то пошло не так.

У заслуженного артиста России Юрия Беляева на момент встречи с актрисой Татьяной Абрамовой за плечами было уже несколько неудачных браков, а также нереализованных надежд и разбитых ожиданий.

У нее — тоже. Но, ко всему прочему, всю жизнь Беляев придерживался одной установки — никакой свадьбы с актрисой.

Сюрпризами наполняется наше существование, и вот, одна встреча в Анапе на одном из кинофестивалей изменила все. Перед началом мероприятия шел сильный дождь, который с каждой минутой усиливался.

Беляев спокойно с зонтиком шел к месту, где собирались актеры. И в следующий миг встретил Абрамову.

«Начиналась гроза… По ее кудряшкам стекала вода… Рука сама подсунула ей зонт, а я подстроился. Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мною управляли чувства и эмоции», — рассказывал он спустя годы.

65-летнего актера вмиг околдовала «рыжеволосая бестия». По дороге они разговорились, но звезду «Всегда говори всегда» он в ней не признал.

Оказалось, Беляев и не подозревал, что на свете есть такая актриса Татьяна Абрамова.

«Да, вся страна уже знала это „рыжее чудо“, а я ее в первый раз в жизни видел. Не мог остановиться, все задавал вопросы», — рассказывал он.

С тех пор Юрий Викторович искал с ней встречи. Он не знал, какая она там актриса, но сразу отметил ее природную мудрость, личное обаяние и необыкновенный дар нести людям радость. Рядом с ней было просто хорошо.

На следующее утро после неожиданного знакомства Татьяна вместе с пятилетним сыном отправилась гулять на пляж. Замешкалась буквально на секунду, и ребенок тут же исчез из поля зрения.

Она не на шутку испугалась и тут же кинулась на поиски. Долго искать не пришлось, почти сразу она увидела сына и Беляева, который увлек мальчика какой-то игрой.

«Я сразу увидела серьезность его намерений. Человек не играл моими чувствами, а… нуждался во мне. Это была не страсть… а какое-то всеобъемлющее чувство».

Они стали много общаться. На самые разные темы. И не было в тех разговорах натянутости или взаимной неловкости, как это бывает между чужими людьми, наговориться было невозможно.

Праздник кино закончился. Все разъехались по домам. А они продолжили свое общение. Но посторонних в зарождающиеся отношения не посвящали.

До встречи с ней Беляев почти десять лет жил один. А тут понял, что нашел настоящий клад. Очень скоро Юрий Викторович позвал Татьяну замуж. Весной 2014 они не только поженились, но и обвенчались.

С тех пор прошло восемь лет, а она до сих пор не перестает его удивлять. В любой ситуации Татьяна знает, что делать и как себя вести.

У нее большой талант выстраивать родственные отношения, и объединять самых разных людей. Он всегда полагается на ее интуицию — на работу с малознакомыми продюсерами не соглашается, пока не узнает ее мнение.

Вместе они построили загородный дом. Жизнь на природе доставляет обоим радость. Татьяна и Юрий знатные садоводы — обожают возиться на грядках, и с удовольствием выращивают овощи и даже картошку.

Дети актрисы подросли. Теперь, когда выдаются выходные, пара с удовольствием совершает короткие путешествия вдвоем — все равно куда, лишь бы вместе.

«Таня каким-то незаметным образом взяла все в свои руки. И то, что сейчас нас можно назвать большой дружной семьей, заслуга ее. Сегодня у нас все легко и просто», — умиротворенно говорил Беляев.