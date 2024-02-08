«Секс не будет долгом»: как игрушки влияют на интимную жизнь пары

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 36 0

Сексолог Короткова: секс-игрушки разнообразят интимную жизнь пары

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sabrina Vani; 5-tv.ru

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Порой партнеры могут с недоверием относиться к лишним предметам в постели, однако бояться их не стоит.

Многие пары в продолжительных отношениях часто задумываются, как бы внести разнообразие в свою интимную жизнь, дабы не потерять былую страсть и вновь разжечь «огонь любви». Многих интересует, стоит ли экспериментировать с небезызвестными секс-игрушками, которые порой кажутся чем-то запретным, неправильным и даже опасным. На эту тему с 5-tv.ru поговорила сексолог Татьяна Короткова.

Эксперт подчеркнула, что она полностью поддерживает использование таких «особенных» вещей в сексуальных отношениях партнеров. Специалист предложила сперва попробовать что-то простое, постепенно открывая для себя новое.

«Секс-игрушки обязательно разнообразят вашу интимную жизнь. Не будет рутины. Ну и, конечно, секс в ваших отношениях, в вашей семье или паре не будет долгом», — рассказала наша собеседница.

Татьяна Короткова посоветовала выбирать секс-игрушки в специализированных магазинах, отдавая предпочтение товарам с более высокой ценой. Важно обратить внимание на то, чтобы они были сделаны из хороших качественных материалов.

«Для тех, кто стесняется заказывать в интернет-магазине, не переживайте: все игрушки приходят в закрытых упаковках. Курьер или, например, рабочий на складе, не увидит что и куда доставляет», — заверила сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть былую страсть в отношения.

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