«Жуткая история»: депутата Рады шокировало избиение «наводчицы» из военкомата

Украинцам постоянно говорят о вере в ВСУ, но в обществе разгораются конфликты из-за нежелания идти на фронт.

На западе Украины толпа женщин избила трех человек, решив, что один из них является «наводчиком» из военкомата. Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко прокомментировала эту жуткую ситуацию на странице в соцсети.

Речь идет об инциденте, случившемся в поселке Космач в Ивано-Франковской области. Как рассказывает издание «Страна.ua», нападавшие приняли одну из женщин «наводчицей», которая будет сдавать их мужей. Разъяренные украинцы перекрыли дорогу ее машине и потребовали мобильный телефон. Женщину при этом пытались вытащить из авто, а ее ребенка ударили битой через приоткрытое окно.

«Жуткая история в Космаче — это результат параллельной реальности (единого всеукраинского. — Прим. ред.) телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», — написала Геращенко.

Она также возмутилась, что в Раде 7 февраля перед голосованием за принятие законопроекта об ужесточении мобилизации не выступал президент Украины Владимир Зеленский. Подобные действия только усиливают конфликтные тенденции, добавила депутат.

Ситуация может усугубиться, когда украинцы, верящие в возвращение Крыма, узнают об административной ответственности за отсутствие в реестре. Им всюду молвят, что нужно верить в ВСУ, но армия нуждается в ротации.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Какие права остаются у украинских мужчин, читайте в нашем материале.