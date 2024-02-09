🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 9 февраля, Луна против активной мозговой и физической деятельности — скупа на энергетический заряд и желание что-либо делать вообще. Активность проснется внутри нас только к вечеру — тогда и можно поработать.

♈ Овны

Захочется кидаться из крайности в крайность, но ничего хорошего это не даст. Держите себя в руках. Вообще, звезды советуют крайне серьезно относиться к выбору занятий на сегодня — возможно, сейчас вы зададите тенденции на несколько месяцев вперед, и очень важно, чтобы все дела приносили пользу, деньги и положительные эмоции. Также полезно ничего не усложнять в этот день.

Космический совет: сегодня особенно внимательно прислушайтесь к интуиции. Следите за эмоциями.



♉ Тельцы

Переменам быть! Но пускайте их в свою жизнь дозировано и выборочно — не все из них несут вам пользу. Также сегодня вам будет хотеться настоять на своем, высказать личное мнение и пойти по собственному плану.

Постарайтесь быть не такими категоричными, иначе проблемы начнут за вас цепляться. Кроме того, звезды советуют меньше напрягаться физически — сегодня это может негативно отразиться на здоровье.

Космический совет: избегайте неприятных разговоров и не погружайтесь в мрачные мысли. Займитесь творчеством.



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♊ Близнецы

Осторожнее с обещаниями — не все из них вы сможете выполнить. Полезно думать о материальной стороне жизни и решать вопросы, связанные с деньгами — вы найдете новые возможности, подработку.

Не делайте поспешных выводов о людях или ситуациях — скорее всего вы ошибаетесь, и все не так плохо, как вам могло показаться. Вечером звезды «за» генеральную уборку — так вы снимите стресс за день.

Космический совет: не торопитесь никуда. Спокойно размышляйте и тщательно планируйте свои действия.

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♋ Раки

Убавляйте активность и инициативность — сегодня спешкой вы можете испортить все. Тем более, что ваши планы и идеи сейчас вряд ли кто-то сможет поддержать.

Вообще, звезды советуют в этот день плыть по течению и не барахтаться — так вы сможете «выплыть» на тот путь, который в будущем принесет вам множество минут радости, приятные впечатления и неплохие деньги.

Космический совет: удастся разобраться в неоднозначных ситуациях. Вы многого добьетесь сегодня.

♌ Львы

Сегодня вам может быть скучно из-за обилия дел и обязанностей. Возможно, захочется поискать приключения, но звезды уверяют, что вместо веселья вы найдете исключительно неприятности. С другой стороны, сейчас вы думаете наперед и пытаетесь решить те проблемы, которых еще нет.

Не тратьте на это ваше спокойное свободное время, лучше займитесь чем-то полезным, а проблемы будете решать по мере их поступления.

Космический совет: подойдите к делу с фантазией. Близкие и друзья дадут отличные советы.

♍ Девы

Гните свою линию и отстаивайте свое мнение даже в моменты серьезного давления со стороны. Особенно это актуально в каких-то новых делах, в которых вы еще не совсем хорошо разбираетесь — подсознательно вы чувствуете, что и как тут работает.

Тем более, что сегодня у вас все, за что бы вы не взялись, получается отлично. Также звезды советуют раскладывать все по полочкам на работе — это поможет вам приманить деньги.

Космический совет: действуйте решительно и быстро. День будет насыщенным и полным событий.





♎ Весы

Настроение сегодняшнего дня зависит от окружающих вас людей: если вы общаетесь с позитивными и веселыми друзьями, то и день пройдет приятно и легко. Сейчас вас ожидают головокружительные новости.

Но стоит быть осторожнее, ведь некоторые из них — лживы и провокационны. Попытайтесь разбирать на молекулы все, что слышите, чтобы лишний раз не обмануться.

Космический совет: чем раньше возьмете все в свои руки, тем лучших результатов добьетесь. Знания — сила.



♏ Скорпионы

Хочется болтать без умолку, но сегодня лучше серьезно работать в поте лица — звезды оценят и подкинут вам неплохие финансовые бонусы. Благо, что энергии у вас хватит на все дела, а вот терпения — не очень.

Сегодня многие могут раздражать своей инертностью и медлительностью, так что наберитесь терпения, чтобы не разругаться с окружающими в пух и прах.

Космический совет: возможно начало необычных отношений, которые вскоре примут романтический характер.

♐ Стрельцы

Позвольте себе полениться вдоволь и зарядиться энергией — работа и дела подождут. Тем более, что желание уединиться и провести время спокойно не будет отпускать вас до самого вечера.

Если же сегодня нужно работать с кем-то в связке, то выбирайте тех людей, которым вы доверяете, и с которыми чувствуете себя максимально комфортно — так дела пойдут куда быстрее.

Космический совет: учитесь. В этот день стоит обратить внимание на образование. Порадует общение со старыми знакомыми.

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♑ Козероги

Работайте без задних ног сегодня, если хотите скорее покорить новую карьерную вершину. Тем более это позволит вам в будущем взять несколько выходных дней, которые можно провести с близкими людьми.

Вообще, звезды советуют вам распределять энергию правильно, чтобы хватило на все задачи, и в принципе не браться за те дела, которые требуют от вас много сил.

Космический совет: поддержка от близких сегодня будет очень важна. Помогайте другим, тогда помогут и вам.





♒ Водолеи

Чем больше вы напрягаетесь сейчас, тем лучше идут ваши дела. Пока звезды не готовы давать вам что-то безвозмездно. Но в то же время не забывайте снимать стресс экологично — с помощью общения, физических нагрузок и сна, иначе сгорите к вечеру.

Работать в этот день лучше в одиночестве — так вы быстро расправитесь с делами, не нервничая и не доказывая своего мнения.

Космический совет: стоит поторопиться, иначе все профукаете. Сегодня будет легко найти общий язык с окружающими.



♊ Рыбы

Не бойтесь предлагать начальству свои идеи — некоторые из них по-настоящему гениальны. Также переманивайте на свою сторону полезных людей, коллег, ищите связи — все это поможет вам сделать хорошую карьеру в будущем.

Кроме того, звезды советуют не отказывать в помощи нуждающимся — в будущем эти люди отплатят вам тем же добром. И еще — не раздувайте из мухи слона, все не так плохо, как вам кажется.

Космический совет: не переутомляйтесь сегодня. Сделайте небольшую паузу, задачи решайте без спешки, сохраняя уверенность в себе.

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