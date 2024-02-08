В Wildberries отреагировали на драку между сотрудниками склада в Электростали

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Wildberries проведет расследование после драки сотрудников в Электростали

В Wildberries отреагировали на драку между сотрудниками склада в Электростали

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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После конфликта порядка десяти человек были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Конфликт, переросший в драку, возник между сотрудниками склада Wildberries в подмосковной Электростали. Инцидент подтвердила пресс-служба компании.

«На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР», — говорится в сообщении.

В Wildberries отметили, что на место драки оперативно прибыли сотрудники службы безопасности и не допустили развития конфликта. В результате в отдел полиции были доставлены порядка десяти человек. Компания также намерена провести собственное внутреннее расследование.

«Пострадавших нет. <…> На данный момент склад работает штатно», — добавили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболисты российских команд «СКА-Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеского матча в Турции.

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