Си Цзиньпин и Путин провели разговор по телефону

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

«Во второй половине дня 8 февраля <…> председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Отмечается, что беседа состоялась в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю. Праздник весны в 2024 году пройдет в ночь на 10 февраля. По восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона. Он продлится до 28 января 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне празднуют Китайский Новый год 10 февраля, хоть обычно и не имеет фиксированной даты. Для того, чтобы успехи встречали на каждом шагу, необходимо подобрать специальный костюм для праздника.