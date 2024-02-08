Си Цзиньпин и Путин провели разговор по телефону

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Беседа состоялась в преддверии наступающего Китайского Нового года.

Си Цзиньпин и Путин провели разговор по телефону

Фото: РИА Новости / Сергей Карпухин

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Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (CCTV).

«Во второй половине дня 8 февраля <…> председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Отмечается, что беседа состоялась в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю. Праздник весны в 2024 году пройдет в ночь на 10 февраля. По восточному календарю, наступает год Деревянного Дракона. Он продлится до 28 января 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне празднуют Китайский Новый год 10 февраля, хоть обычно и не имеет фиксированной даты. Для того, чтобы успехи встречали на каждом шагу, необходимо подобрать специальный костюм для праздника.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

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