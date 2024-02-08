Россияне смогут оформлять кредиты на авто по-новому

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

Взять заем теперь можно с помощью приложения «Авито Авто».

Россияне смогут оформлять кредиты на авто по-новому

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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«Авито Авто» запустило оформление кредита на покупку автомобилей. Теперь это можно сделать, не покинув при этом приложение.

Возможность оформить кредит на покупку машины с имеющимся пробегом для физических лиц доступна с сегодняшнего дня. Это можно сделать в приложениях платформ Android и IOS. Рассмотрение и принятие решения о выдаче кредита производят ПАО «МТС-Банк» и КБ «Локо-Банк» (АО).

Пять миллионов рублей — это максимальная сумма для оформления такой заявки на предоставление кредита. В течение 30 дней после того, как подписан договор, необходимо предоставить документы в банк для постановки машины под залог. Благодаря этому снизится процентная ставка по кредиту.

«Возможность взять кредит прямо в приложении Авито для покупки авто существенно упростит опыт покупки, считаем это важным шагом на пути развития авторынка», — сообщила руководитель проектного офиса Авито Авто Анна Григорова.

Есть несколько требований к автомобилям, которые подойдут в качестве залога для снижений процентной ставки. Во-первых, машина должна быть зарегистрирована в ГИБДД. Во-вторых, это должен быть легковой автомобиль категории В. Ко всему прочему, его возраст не должен превышать десять лет, он обязан быть технически исправен и застрахован полисом ОСАГО.

«Тестовый запуск программы позволит нам оценить возможности ресурса и получить ценные отзывы для дальнейшего совершенствования клиентского обслуживания. Считаем, что у этого проекта большой потенциал: пользователь получает быстрый и надежный способ финансирования на покупку автомобиля онлайн без непосредственного обращения в банк, что в дальнейшем будет способствовать развитию этого сегмента кредитования», — заявила директор Центра потребительского кредитования Локо-Банка Юлия Вавилова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что АвтоВАЗ снова начал выпускать Lada Vesta.

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