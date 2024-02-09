Состоялся релиз новой песни рэпера ST «Дай ему сил»

В ночь на пятницу, 9 февраля, состоялся официальный релиз новой песни рэпера ST (настоящее имя Александр Степанов. — Прим. ред.) «Дай ему сил».

Теперь трек доступен на основных музыкальных платформах. Послушать его можно в приложениях «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», а также в Apple Music.

Впервые эту песню музыкант исполнил на передовой — там он недавно выступил вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым для военнослужащих Росгвардии. После этого композиция «пошла в народ» и даже стала своеобразным патриотическим гимном. В ней рассказывается о герое, который стал примером для всех в трудные времена защиты Родины.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские бойцы поблагодарили рэпера ST.