Кадровые перестановки: как в ВСУ примут нового главкома Сырского

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Зеленский уволил с поста главкома ВСУ Залужного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency Ukrainian; 5-tv.ru

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Сырский — уроженец нашей Владимирской области, выпускник московского военного училища. Что еще о нем известно?

Новость, которая пришла накануне вечером из Киева. Владимир Зеленский все-таки отправил в отставку Валерия Залужного. Уже опубликованы все официальные документы на всех официальных сайтах. И даже есть, наконец, совместное фото бывшего главкома ВСУ с Зеленским.

А на смену ему приходит человек, которого очень боятся рядовые ВСУшники и даже наемники. Это уроженец нашей Владимирской области, выпускник московского военного училища, генерал Сырский.

Это именно он устроил дебальцевский котел, а потом и Бахмут. Он даже на мове не говорит, а значит и поддержки бойцов в отличие от Залужного иметь не будет. Сплошные плюсы для Зеленского… Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

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