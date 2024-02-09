Кадровые перестановки: как в ВСУ примут нового главкома Сырского

Сырский — уроженец нашей Владимирской области, выпускник московского военного училища. Что еще о нем известно?

Новость, которая пришла накануне вечером из Киева. Владимир Зеленский все-таки отправил в отставку Валерия Залужного. Уже опубликованы все официальные документы на всех официальных сайтах. И даже есть, наконец, совместное фото бывшего главкома ВСУ с Зеленским.

А на смену ему приходит человек, которого очень боятся рядовые ВСУшники и даже наемники. Это уроженец нашей Владимирской области, выпускник московского военного училища, генерал Сырский.

Это именно он устроил дебальцевский котел, а потом и Бахмут. Он даже на мове не говорит, а значит и поддержки бойцов в отличие от Залужного иметь не будет. Сплошные плюсы для Зеленского… Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.