Музыкант ST рассказал о реакции бойцов СВО на его песни

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 38 0

Музыкант ST о выступлении в зоне СВО: обратная связь многое значит

Музыкант ST рассказал о реакции бойцов СВО на его песни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Исполнитель очень рад отклику на его новую песню «Дай ему сил».

Музыкант ST рассказал 5-tv.ru о том, как российские бойцы СВО реагируют на его песни. Во время поездки к бойцам Росгвардии в ЛНР рэпер познакомился и с теми, кто знаком с его творчеством, и с теми, кто впервые ознакомился с его музыкой и был рад услышать незнакомые песни.

«Та обратная связь, которую я получил, она очень многое значит. Ребятам понравилось, они говорят здорово, что такие песни появляются, что они звучат из уст известных артистов», — отметил исполнитель.

Кроме того, музыкант рассказал об участии гитариста группы «Звери» Германа Осипова в прошедшем в зоне СВО выступлении.

«Мы с Германом знакомы очень давно, он играл почти все гитарные партии в моих последних альбомах. Когда стал вопрос с кем поехать туда, то у меня не было даже других мыслей. Я очень просил, чтобы это был Гера. Гера как раз вернулся оттуда, он часто бывает на новых территориях. Он ездит и с Ромой (вокалистом группы „Звери“. — Ред.), Чичериной. Он с начала СВО там проводит достаточное количество времени, его ребята знают», — поделился он.

ST признался, что обрадовался отклику на новую песню «Дай ему сил», которую он впервые исполнил для бойцов.

«Я очень рад, что песня откликнулась, что текст звучит, для меня сейчас это самое главное. Для любого автора это важно, но она откликается там у ребят, это здорово», — подчеркнул музыкант.

Он также высказался на счет своих музыкальных планов.

«У меня есть зарисовки, я не хочу, чтобы это превращалось в „надо“, хотя такие песни писать действительно надо», — заключил ST.

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