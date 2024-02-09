Бой за гримерку: в Сеть попал видеоролик конфликта Бузовой и Седоковой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 177 0

Анна Седокова и Ольга Бузова засняли на камеру свой конфликт

Бой за гримерку: в Сеть попал видеоролик конфликта Бузовой и Седоковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Тема:
Ольга Бузова

Очень часто актеры не просто друзья, но еще и соперники.

В социальных сетях известной поп-певицы Анны Седоковой появился видеоролик, на который попал конфликт с популярной исполнительницей Ольгой Бузовой. Об этом пишет dni.ru.

Экс-ведущая шоу «Дом-2» за годы активной карьеры успела попробовать себя во многих областях. Она была и дизайнером, и актрисой, и певицей, и продюсером. Своим трудолюбием Бузова неспроста завоевала сердца поклонников.

Успехами может похвастаться и Анна Седокова, бывшая участника коллектива «ВИА Гра», которая тоже имеет армию фанатов.

Две популярные артистки, казалось бы, должны соперничать друг с другом, однако все «перепалки» между ними лишь шуточные. Анна Седокова опубликовала забавное видео, в котором снялась Ольга Бузова. Согласно сюжету, певицы не смогли поделить между собой гримерку.

К работе над роликом артистка подошла достаточно иронично. В одном из кадров она идет по коридору с большой командой, рассказывая, как много человек работает с ней. Однако после реплики «стоп, снято» все расходятся в разные стороны.

В другом эпизоде Седокова похвасталась своей личной гримерной комнатой, но появившаяся в кадре Ольга Бузова недовольным голосом возразила певице, разрушив еще один «миф» о бывшей участнице группы «ВИА Гра».

«Я Анна Седокова. Конечно, у меня есть своя собственная гримерка», — шутливо позировала певица.

«В смысле?!» — возмутилась Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова публично высмеяла бывшего мужа Тарасова.

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