Внутренняя грызня: в США ждали, что кадровые чистки коснутся не только Залужного

Большую ставку в Вашингтоне делали на посла Украины в США. Чье место она могла бы занять?

В столице Украины обострялась «внутренняя грызня» на фоне проблем с выделением траншей, а в Америке с нетерпением ждали скорое снятие с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого президент Владимир Зеленский все же отправил в отставку. Политолог Малек Дудаков раскрыл, кого еще могли затронуть кадровые перестановки. Об этом пишет EADaily.

Эксперт отметил, что в Вашингтоне делали большую ставку на Оксану Маркарову — посла Украины в США. По мнению Дудакова, ее могли бы назначить на должность «вроде премьера».

Послу Вашингтон хотел дать определенные полномочия, тем самым ослабив позиции главы Незалежной Зеленского, с которым разногласий возникает в последнее время все больше.

Специалист также предположил, что длительная задержка с заменой Залужного могла быть связана с предпринятой попыткой «найти крайнего» за провалы на фронте.

«Вашингтон ожидает скорого отступления ВСУ из Авдеевки, что позволит России высвободить силы и направить их на большую наступательную операцию в сторону Харькова», — сказал политолог.

Украинцы же сейчас оказались в «заложниках» политических разногласий на Западе — заметна острая нехватка различной бронетехники и боеприпасов.

Специалист считает, что в данный момент начали появляться «панические оценки» о развале фронта и отступлении ВСУ вплоть до Днепра. С ухудшением ситуации на фронте на Украине «закулисные баталии» между Зеленским и его оппонентами будут становиться намного «ожесточеннее».

«И тем сложнее выбивать дополнительные транши, которые в США и так зависли надолго», — написал Дудаков.

Вчера, 9 февраля, стало известно, что Владимир Зеленский освободил Валерия Залужного от должности главнокомандующего ВСУ. На его место глава киевского режима назначил Александра Сырского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии предостерегли Зеленского от новых ошибок.