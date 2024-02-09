Сырский сделал первое заявление после назначения на пост главкома ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Военачальник назвал главные ценности для украинской армии.

Сырский сделал первое заявление после назначения на пост главкома ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выступил с заявлением, в котором назвал главные ценности армии. Публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

В частности, Сырский перечислил основные задачи для ВСУ, среди них — детальное планирование действий с учетом потребностей фронта в оружии и рациональное распределение всего необходимого для боевых частей.

Немаловажную часть своего заявления он посвятил боевикам.

«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии», — добавил Сырский.

Накануне от должности главкома ВСУ был отстранен Валерий Залужный. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать Вооруженными силами Украины теперь будет Александр Сырский.

На отставку Залужного отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перестановки в руководстве киевского режима никак не скажутся на ходе российской спецоперации — она будет продолжена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

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