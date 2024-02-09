В Кремле отреагировали на смену руководства ВСУ

Теперь украинскими войсками командует Александр Сырский. Изменится ли что-то в ходе спецоперации?

В Кремле прокомментировали перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне пост главкома ВСУ покинул Валерий Залужный, объяснив решение необходимостью перемен в руководстве. На его место президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками.

В Кремле уверены, что это не повлияет на ход российской спецоперации.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться до достижения целей», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ уже успели дать прозвища своему новому главнокомандующему. Оба «новых имени», по данным СМИ, связаны с большими потерями в армии под началом Сырского.

Тем временем пока неизвестно, какую теперь должность займет Залужный. Некоторое время назад депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что экс-главком ВСУ согласился стать послом в Великобритании. При этом официального подтверждения этой информации нет. Если же это действительно так, то, по мнению депутата, Залужный пропадет как политик.