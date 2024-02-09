Одни ценности: в Кузбассе прошел Всесибирский форум национального единства

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В Кузбассе прошел Всесибирский форум национального единства

Фото, видео: 5-tv.ru

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Масштаб впечатляет — мероприятие собрало три с половиной тысячи участников из разных регионов страны.

О том, что нельзя забывать свое прошлое — сегодня говорили в Кемерове. Там прошел Всесибирский форум национального единства. Масштаб впечатляет — три с половиной тысячи участников. Причем не только из сибирских регионов, но и Татарстана, Донбасса и даже Белоруссии. Всех объединяет одно — ценности и культура.

«Столько прошло столетий, как наши деды и прадеды заложили отношения, так мы и живем. Мы сохранили все культуры, все события. Культуру, музыку. И мы от этого только стали сильнее», — говорит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Весь день работали выставка ремесел, прошел показ традиционных национальных костюмов. Завершился день программой «Сибирь многоликая». На сцене выступили творческие коллективы из Тывы, Хакасии, Горного Алтая и Кузбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля.

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