Исполнитель ST рассказал о создании трека «Дай ему сил»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 45 0

Музыкант признался, что до выступления перед бойцами Росгвардии даже не думал выпускать трек.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Музыкант ST (Александр Степанов) рассказал 5-tv.ru, как родилась песня «Дай ему сил», которая понравилась российским бойцам во время его концерта в зоне СВО.

Артист признался, что до выступления перед бойцами Росгвардии он не думал о том, чтобы выпускать этот трек.

«Вся ситуация, происходящая вокруг, вдохновила меня на написание этой песни. Припев появился после одной из поездок в Донбасс. Сразу же как-то появились и куплеты. Но я не думал, что выпущу ее. Она как-то появилась в таком виде, в каком она есть. И мне казалось, что в репертуар ST она не очень подходит. Я какое-то время думал ее отложить», — признался он.

При этом он решил исполнить ее во время выступления в поездку зону СВО, а бойцы начали спрашивать, почему она не выходит.

«И вот только благодаря тому, что сейчас она прозвучала там у ребят… Они спросили, почему я ее не выпускаю. И я подумал, что действительно, а почему я ее не выпускаю? И решил выпустить сам в авторском исполнении», — отметил музыкант.

Тема:
Спецоперация
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