Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый день службы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Житель Одесской области страдал от эпилепсии, но его все равно призвали в ряды украинской армии.

Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый день службы

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Press

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На Украине в первый день пребывания в воинской части умер мобилизованный житель Одесской области с эпилепсией, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Лубинец уточнил, что об этом он узнал, просматривая интернет. После этого направил запрос в специализированную прокуратуру, которая взяла ситуацию на контроль. Кроме того, он обратился в органы военного командования о недопустимости «подобных правонарушений».

На Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирали в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале этого года в стране решили ужесточить мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Также мужчины должны будут по первому требованию сотрудников военкомата и полицейских предъявлять военный билет, иначе их тут же доставят в военкомат, откуда, как известно, только один путь — на фронт. А те, кто находится за границей, могут обращаться за помощью к украинским дипмиссиям только при наличии военно-учетных документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валерия Залужного сняли с поста главкома ВСУ.

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