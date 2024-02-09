Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотного катера рядом с Крымом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 41 0

МО сообщило об уничтожении украинского беспилотного катера рядом с Крымом

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотного катера рядом с Крымом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Hashem Zimmo

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Попытка атаки была успешно пресечена.

В юго-западной части Черного моря уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что противник был замечен около 20:30 по московскому времени.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сообщили в ведомстве.

Прежде стало известно, что ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками, станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ.

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