Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотного катера рядом с Крымом

Попытка атаки была успешно пресечена.

В юго-западной части Черного моря уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что противник был замечен около 20:30 по московскому времени.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сообщили в ведомстве.

Прежде стало известно, что ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками, станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ.