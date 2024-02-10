Мишустин назвал приоритетом расширение сотрудничества с дружественными странами

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 49 0

Какие еще заявления сделал премьер-министр?

Мишустин назвал приоритетом расширение сотрудничества с дружественными странами

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломатического работника. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами», — сказал глава правительства.

Он отметил, что приоритетом в работе ведомства является расширение сотрудничества с дружественными странами. Мишустин добавил, что российское представительство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году открыло новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив.

Премьер подчеркнул, что МИД важно углубиться в евразийскую интеграцию и воплотить инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин отменил участие России в «ЭКСПО-2025» в Японии.

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