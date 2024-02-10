Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Часть атомной электростанции отключилась автоматически.

Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара

Фото: Avenet Pascal / ТАСС

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Два реактора атомной электростанции (АЭС) «Шинон» во Франции остановили из-за пожара. Об этом сообщили в французском управлении по ядерной безопасности (ASN).

Возгорание началось в ночь на субботу, 10 февраля. Огонь вспыхнул в трансформаторе третьего реактора за пределами зоны, которую можно контролировать.

Реактор лишился основного внешнего электроснабжения и остановился автоматически. После тушения специалисты временно остановили работу четвертого реактора, который находился по соседству, для сбора использованной воды, чтобы она не попала в окружающую среду.

Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его трое коллег проверили работу Запорожской АЭС. Безопасность наблюдателям обеспечили российские военнослужащие.

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